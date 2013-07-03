Показания счетчиков воды можно будет передавать с помощью смартфонов

Фото: ИТАР-ТАСС

Показания счетчиков воды можно будет передавать с помощью мобильного приложения "ЖКХ Москвы". Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил и.о. руководителя департамента IT Артем Ермолаев.

По его словам, всего в городе 4 миллиона квартир, 3 миллиона из них оснащены счетчиками учета воды, таким образом, жители этих квартир смогут передавать данные в расчетные центры, не выходя из дома.

Речь идет о смартфонах, оснащенных операционными системами Android, iPhone и Windows Phone. Приложение "ЖКХ Москвы" можно скачать бесплатно.

Пользователю необходимо будет зарегистрироваться в системе, указать адрес и номер лицевого счета, затем ввести показания водосчетчика. Система произведет перерасчет, и в следующем месяце пользователь получит квитанции на оплату с учетом введенных показаний.

В будущем департамент планирует усовершенствовать приложение, чтобы с его помощью можно было еще и оплатить воду.

Аналогичный сервис для показаний электросчетчиков планируется запустить к концу лета.