До последней капли: как установить счетчик на воду

В России установили правила замены счетчиков на воду

В России с 1 ноября вступили в силу новые правила замены счетчиков на воду. О том, как установить приборы учета воды себя дома, читайте в материале M24.ru.

Чтобы оборудовать свою квартиру устройством учета воды, раньше требовалось несколько недель. По закону рассмотрение заявки на введение счетчика в эксплуатацию занимало до 30 дней. По новым стандартам, установка должна происходить в максимально короткие сроки. Теперь, если компания не может выполнить работы за указанное в заявке время, она обязана сообщить об этом собственнику в течение 3 дней и согласовать новую дату. При этом перенос сроков не должен затягиваться больше, чем на 15 дней.



Новые правила также определяют, что ввод счетчиков в эксплуатацию – процедура бесплатная. Опломбировка приборов после поверки тоже ничего не стоит. Если пломбу сорвали повторно, за ее восстановление придется платить.

Для того чтобы установить счетчик на воду, нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома - ТСЖ, УК или ЖСК. Вам выдадут список компаний, у которых есть лицензия на установку счетчиков. Если ваша квартира не приватизирована, счетчик будет установлен бесплатно. Если собственником квартиры являетесь вы сами - за установку счетчика придется заплатить. Самые дешевые работы – на металлопластиковых трубах (2500 – 3000 рублей за два прибора), а самые дорогие – на медных (4500 – 6500 рублей).

"Городовой": Как установить счетчики воды

Кроме того, нужно будет вызвать специалиста из управляющей компании, который проверит техническое состояние трубопроводов и оценит техническую возможность установки прибора в квартире. Также в управляющей компании понадобится получить схемы отопления холодного и горячего водоснабжения квартиры с указанием места установки прибора учета, а также документы с техническими условиями на установку.

Сам счетчик можно купить в магазине сантехники или заказать в интернете по цене около 500 рублей. После его установки специалистам нужно вызвать представителя жилищной организации, который составит акт ввода устройства в эксплуатацию. При этом акт должен подписать и представитель установившей счетчик компании.

Следующим шагом станет заключение договора с жилищной организацией на оплату по счетчику с указанием порядка снятия и передачи показаний с установленных приборов. Для этого нужно принести в ЖЭУ следующие документы: договор на установку приборов учета, сертификат соответствия, паспорт счетчика и акт ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета.

Сейчас в Москве насчитывается порядка 3 миллионов квартир, оснащеных счетчиками учета воды.

Теперь остается только ежемесячно записывать показания счетчиков и передавать их в управляющую организацию лично или через интернет, зарегистрировавшись на сайте ГКУ "Центр координации ГУ ИС".

Кроме того, показания счетчиков воды можно передавать с помощью мобильного приложения "ЖКХ Москвы".