Мастер-класс онлайн: сценарист "Оттепели" Алена Званцова об изнанке кинопроектов

Фото: okno-filmfest.ru

1 июля в Moscow Film School состоится мастер-класс сценариста Алены Званцовой на тему "Киноизнанка: как реализовать событийный кинопроект". Ее сериал "Оттепель" о советских кинематографистах собрал много наград, а мини-сериал "Небесный суд" про интриги в загробной канцелярии покажут в США.

На мастер-классе речь пойдет о том, что представители киноиндустриального бизнеса постоянно ищут гениальных сценаристов, но продюсеры редко соглашаются рисковать своими деньгами рази свежих и смелых идей. Как автору осуществить задуманные нестандартные проекты? Что предпринять сценаристу, чтобы донести до зрителя важные истории и мысли? В чем секрет успеха?

Мастер-класс пройдет в рамках открытого летнего практикума "Киноизнанка", который каждый год проводят Московская школа кино и Школа компьютерной графики Scream School.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.