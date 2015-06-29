Мастер-класс онлайн: сценарист "Оттепели" Алена Званцова об изнанке кинопроектов

Фото: okno-filmfest.ru
1 июля в Moscow Film School состоится мастер-класс сценариста Алены Званцовой на тему "Киноизнанка: как реализовать событийный кинопроект". Ее сериал "Оттепель" о советских кинематографистах собрал много наград, а мини-сериал "Небесный суд" про интриги в загробной канцелярии покажут в США.
На мастер-классе речь пойдет о том, что представители киноиндустриального бизнеса постоянно ищут гениальных сценаристов, но продюсеры редко соглашаются рисковать своими деньгами рази свежих и смелых идей. Как автору осуществить задуманные нестандартные проекты? Что предпринять сценаристу, чтобы донести до зрителя важные истории и мысли? В чем секрет успеха?
Мастер-класс пройдет в рамках открытого летнего практикума "Киноизнанка", который каждый год проводят Московская школа кино и Школа компьютерной графики Scream School.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 1 июля в 19.00
- Что: мастер-класс по созданию успешных кино- и телепроектов
- Кто: Алена Званцова
- Кому смотреть: начинающим сценаристам
Во время ожидания начала трансляции смотрите другие мастер-классы:
- http://www.m24.ru/videos/67077Москвичам раскрыли секреты использования скрытой камеры в кино
- Сценарист Александр Молчанов рассказал о своем ремесле
- Федор Баландин и Вера Коцюба рассказали о технике уверенной речи