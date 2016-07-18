Поедет ли сборная России в Рио

Участие сборной России в ОИ-2016 оказалось под угрозой

Поездка сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро оказалась под угрозой. Всемирное антидопинговое агентство 18 июля представит доклад по итогам расследования возможных манипуляций с допинг-пробами на Играх в Сочи в 2014 году.

Как ранее сообщало m24.ru, представители антидопинговых ведомств 10 стран и 20 групп спортсменов потребуют отстранения всей сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио. Такое решение было принято после известия о публикации 18 июля нового доклада WADA о возможном применении допинга на Олимпийских играх в Сочи.

В мае бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о масштабных махинациях с допингом на домашних Олимпийских играх в Сочи-2014. При этом, никаких доказательств он не предоставил. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал выпускающий редактор портала Sportbox.ru Арсений Пиганов.

"По всей видимости, доклад построен на общении с Родченковым. Если в нем будут представлены неопровержимые доказательства того, что государство вмешивалось в антидопинговую политику, поездка всей сборной России как на Олимпийские, так и на Паралимпийские игры в Рио, окажется под большим вопросом", – объяснил эксперт.

По его словам, все будет зависеть и от позиции главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, на которого сейчас оказывается колоссальное давление со стороны USADA и других ведомств.

Письмо главы USADA Трэвиса Тайгарта на имя президента МОК Томаса Баха было обнародовано за несколько дней до публикации доклада. В письме Тайгерт говорит о подрыве антидопинговой работы во время Игр в Сочи и утверждает, что чистым спортсменам и Олимпийским играм нанесен непоправимый ущерб.

Десять стран потребуют отстранения России от Игр в Рио

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила участвовать в Олимпиаде – 2016 только российской прыгунье в длину Дарье Клишиной. Она сможет выступить на играх в качестве независимого спортсмена.

При этом всем остальным легкоатлетам отказано в допуске к участию в Олимпийских играх, в том числе и двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.