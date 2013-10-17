Форма поиска по сайту

17 октября 2013, 10:55

Спорт

Сборная России проведет товарищеские матчи с Испанией и Бразилией

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу проведет в ноябре два товарищеских матча с командами Испании и Бразилии. Поединки стоят в официальном расписании ФИФА.

Официально проведение игр пока не подтверждено, тем не менее, в календаре Международной федерации футбола матчи уже стоят.

Встреча с командой Испании пройдет 15 ноября в Дубае, а игра с бразильцами - 19 ноября в Торонто, сообщает официальный сайт ФИФА.

И Россия, и Испания, и Бразилия примут участие в чемпионате мира. Россияне и испанцы заняли первые места в своих отборочных группах, а Бразилия является хозяйкой первенства.

Напомним, в этом году Россия и Бразилия уже играли между собой. Встреча завершилась вничью - 1:1.

