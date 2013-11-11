Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче Евротура

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в заключительном матче "Кубка Карьяла". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в стартовом отрезке третьего периода.

В первой же атаке Попов удачно подставил клюшку под наброс Александрова и открыл счет в поединке.

Спустя минуту Варнаков увеличил преимущество в счете.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу подряд и заняла второе место на "Кубке Карьяла", уступив только хозяевам турнира финнам. В общем зачете Евротура подопечные Билялетдинова расположились на второй строчке с 9 очками. Первое место занимает команда Финляндии с 16 баллами.