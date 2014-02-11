Мужская сборная России по керлингу проиграла третий матч на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС
Мужская сборная России по керлингу проиграла Норвегии в матче кругового турнира на Олимпийских играх в Сочи. Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу норвежцев.
Сборная Норвегии вырвалась вперед в начале поединка, а с четвертого энда по восьмой соперники по очереди зарабатывали два очка. Перед финальным эндом норвежцы вели со счетом 9:5, и даже удачная игра в концовке не спасла российскую команду.
Напомним, что 10 февраля сборная России проиграла Великобритании (4:7) и Дании (10:11).
В среду россияне встретятся со сборной Канады.