Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Впервые за девять лет Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Российская команда, в составе которой выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, допустила четыре промаха.
Россияне уступили всего 3,2 секунды победителям – немецким лыжникам Ванессе Хинц, Лауре Дальмайер, Арнду Пайфферу, Симону Шемппу. Они прошли дистанцию за 1 час 9 минут 6,4 секунды, допустив семь промахов.
Второе место завоевали французы – Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон-Мейе, Мартен Фуркад. Они уступили победителям 2,2 секунды с учетом одного штрафного круга и допустили восемь промахов.
Логинов отметил, что подтвердить эту информацию можно только после просмотра повтора. По его словам, все произошло очень быстро, он не обратил внимания на причину происшествия.
Ранее Мартен Фуркад оставил оскорбительный комментарий под поздравлением, которое в Instagram разместил Союз биатлонистов России в честь дня рождения Александра Логинова. Француз написал следующее: "И не забудьте, один из его главных трофеев – двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО".
После этого президент СБР Александр Кравцов сообщил, что президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Фуркада.
Логинов вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. В январе 2017 он стал трехкратным чемпионом Европы, после чего попал в состав сборной России на чемпионат мира.