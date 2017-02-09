Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Впервые за девять лет Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Российская команда, в составе которой выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, допустила четыре промаха.

Россияне уступили всего 3,2 секунды победителям – немецким лыжникам Ванессе Хинц, Лауре Дальмайер, Арнду Пайфферу, Симону Шемппу. Они прошли дистанцию за 1 час 9 минут 6,4 секунды, допустив семь промахов.

Второе место завоевали французы – Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон-Мейе, Мартен Фуркад. Они уступили победителям 2,2 секунды с учетом одного штрафного круга и допустили восемь промахов.