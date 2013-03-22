Встреча сборных России и Северной Ирландии перенесена на 23 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Северной Ирландии, который должен был состояться в пятницу, перенесен из-за сложных погодных условий в Белфасте. Игра перенесена на 23 марта.

"Сегодня матч отменен. Завтра с утра совещание, где примут решение - играть ли в субботу", - написал в своем Twitter пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Причиной переноса матча стала непогода в Белфасте, столице Северной Ирландии. На город обрушился настоящий ураган, сопровождающийся сильным снегопадом. Поле засыпало снегом.

Дата встречи пока не определена окончательно. "Если завтра будет невозможно играть, согласно регламенту ФИФА, стороны должны договориться, когда будет сыгран матч", - сообщил Казаков.

По прогнозам синоптиков, завтра погода в Белфасте не улучшится.

Тем временем, другие соперники сборной России по отборочной группе - Израиль и Португалия - сыграли вничью. Матч завершился со счетом 3:3. Наша сборная с 12 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F.