Сборная России условно дисквалифицирована с Евро-2016

Союз Европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 тысяч евро, а также условно дисквалифицировал сборную России до конца чемпионата Европы за беспорядки, устроенные болельщиками российской команды на матче чемпионата Европы против сборной Англии в Марселе. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Условная дисквалификация означает, что сборная России будет дисквалифицирована, если российские болельщики снова устроят беспорядки на одном из матчей чемпионата Европы.

В концовке встречи, которая состоялась 11 июня и завершилась вничью 1:1, несколько десятков россиян, прорвав шаткое оцепление из стюардов, бросились в сектор британцев. Своих соперников они повергли в бегство, но в УЕФА такие действия квалифицировали как массовые беспорядки.

Чемпионат Европы проходит во Франции с 10 июня по 10 июля. Свой второй матч на турнире сборная России проведет 15 июня в Лилле против команды Словакии, а завершит групповой этап матчем с командой Уэльса в Тулузе.