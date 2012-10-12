Россия - Португалия: "ночной позор" и роковое удаление Овчинникова

12 октября сборной России предстоит провести отборочный матч против команды Португалии. СМИ уже окрестили матч самым важным событием отборочного раунда. Между тем, соперник у сборной России совсем не простой. Каких успехов добилась сборная России в играх против португальцев?

В официальных матчах сборная России встречалась с португальцами три раза. Два раза проиграли и один раз сыграли вничью. В двух встречах (проигрышных) командой руководил Георгий Ярцев, а в том матче, где стороны разошлись миром, наставником сборной был Юрий Семин.

Евро-2004. Россия - Португалия 0:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России на том Евро мало на что претендовала. По разным причинам ряд ведущих игроков защитной линии не поехал на главный турнир Европы, и сборная выступала, что называется, "в усеченном составе". Тем не менее, в нее верили, несмотря на сложную группу - Россия попала в квартет к Португалии, Испании и Греции.

Первый матч с испанцами был крайне неудачным, россияне не использовали свои немногочисленные шансы и уступили со счетом 1:0. Во второй игре требовалось обязательно обыгрывать португальцев, которые также уступили в своем первом матче грекам.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте, когда Манише после подачи углового поразил ворота Овчинникова. Наши попытались играть на контратаках, но в тот вечер не получалось абсолютно ничего, а когда мяч все же доходил до штрафной португальцев, удачно действовала защита и вратарь Рикарду.

Ключевой эпизод игры случился на 45-й минуте, когда норвежский судья Терье Хауге удалил Овчинникова за игру рукой вне пределов штрафной площади. Многочисленные повторы показали, что арбитр ошибся, но решение уже было принято, и сборная России осталась в меньшинстве. В ворота встал Вячеслав Малафеев.

Во втором тайме картина игры не изменилась, португальцы доминировали, наша сборная отбивалась и пыталась предпринять хоть что-то для того, чтобы сравнять счет. Надежда жила до 89-й минуты, когда вышедший на замену Руй Кошта забил второй мяч. 2:0 и последняя встреча с Грецией превратилась в пустую формальность.

Отборочный матч ЧМ-2006. Португалия - Россия 7:1

Предматчевая тренировка сборной Португалии. Фото: ИТАР-ТАСС

В истории российского футбола бывали славные минуты, такие как победа на "Стад де Франс" над действующими чемпионами мира и выигрыш у Голландии со счетом 3:1, открывший путь нашей сборной в полуфинал чемпионата Европы. Нашлось место и для оглушительных провалов и, наверное, самым запоминающимся из них был матч, который состоялся 13 октября 2004 года на стадионе "Жозе Алваладе". Тогда сборная России была просто уничтожена на футбольном поле португальцами со счетом 7:1.

Проблемы у нашей сборной возникли уже перед игрой, когда стало известно, что в матче не примут участие Дмитрий Аленичев и Андрей Каряка, который на тот момент являлся одним из лидеров команды. Были и опасения, что разозленные ничьей с Лихтенштейном португальцы сделают все, чтобы оправдаться перед своими болельщиками. Но того, что произошло на зеленом газоне лиссабонской арены не ожидал никто.

В тот вечер в ворота сборной России залетало абсолютно все. Особенно бушевал неудержимый в тот вечер Роналду, который забил два мяча, а мог бы сделать и хет-трик, после грубой ошибки в обороне.

Единственный гол в ворота португальцев забил дальним ударом Андрей Аршавин. Произошло это при счете 4:0 в пользу сборной Португалии и только раззадорило наших соперников, которые тут же побежали забивать еще.

После того, как Пети сделал счет неприличным - 6:1, Ярцев, будучи не в силах смотреть на безвольную игру команды, ушел в подтрибунное помещение. Окончательный счет в матче был установлен после дальнего удара все того же Пети - 7:1.

Происходившее в тот вечер на поле сразу же окрестили "ночным позором" по аналогии с популярным в то время блокбастером "Ночной дозор". Многие болельщики и специалисты признавались, что даже не смогли досмотреть игру до конца, от стыда, который они испытывали за выступление сборной России.

Отборочный матч ЧМ-2006. Россия - Португалия - 0:0

Предматчевая тренировка России. Фото: ИТАР-ТАСС

В ответной игре перед сборной России стояла задача реабилитироваться за разгромное поражение первого круга. На тот момент главным тренером сборной уже был экс наставник "Локомотива" - Семин.

Игра россиян на "Локомотиве" отнюдь не казалась безвольной. Счет мог быть открыт уже на 9-й минуте, но удар Кержакова с убойной позиции отразил Рикарду.

Весь первый тайм наша команда смотрелась лучше соперников, но на 44-й минуте получил красную карточку капитан сборной Алексей Смертин.

Во второй половине встречи инициативой владели уже португальцы, почувствовавшие, что могут дожать сборную России. Но не тут-то было, Семину удалось выстроить игру в обороне таким образом, что передачи соперника перед нашей штрафной моментально перехватывались защитниками. Несмотря на это, португальцы все же имели несколько хороших моментов для взятия ворот, но реакцией блеснул Игорь Акинфеев.

В свою очередь, россияне могли добиться победы, если бы реализовали имевшиеся у них моменты. Но ударам Кержакова катастрофически не хватало точности. В итоге матч завершился вничью - такой результат устраивал португальцев, но не слишком устраивал сборную России, которой обязательно требовалось выигрывать в Словакии для того, чтобы выйти на второе место. Со Словакией сыграли вничью и остались за бортом даже стыковых матчей.

С момента последней встречи с Португалией прошло уже более пяти лет. В каждой из сборных сменилось по поколению игроков. Роналду, который в те времена подавал надежды, стал одним из лучших игроков мира. Молодой в то время Аршавин, сейчас уже возрастной игрок и остался за бортом национальной сборной.

Смогут ли игроки нашей сборной расквитаться за "ночной позор" и злосчастную ошибку Хауге мы узнаем сегодня. Сразу после финального свистка.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov