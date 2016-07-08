Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Более 250 тысяч человек подписали петицию о роспуске сборной России по футболу. Обращению осталось набрать чуть более 45 тысяч голосов, чтобы оно было отправлено на рассмотрение в государственные органы, следует из данных сайта онлайн-петиций.

Авторы петиции предлагают распустить сборную, как не оправдавшую надежд, набрать новый состав и заниматься подрастающим поколением.

Национальная команда России крайне неудачно выступила на проходящем во Франции Евро-2016. Попав в не самую сильную группу с Уэльсом, Словакией и Англией, россияне набрали лишь одно очко в матче с Англией (1:1).

Подопечные Леонида Слуцкого уступили Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), заняли четвертое место в группе и не вышли в стадию плей-офф.

По статистическим данным, сборная России заняла 23-е место на турнире из 24 возможных, опередив лишь сборную Украины, не набравшую ни одного очка.