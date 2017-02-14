СМИ сообщили об уходе в отставку помощника Трампа

PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности, сообщает Lenta,ru со ссылкой на CNN.

Ранее The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Майклом Флинном тему антироссийских санкций.

По данным издания, ФБР прослушивало телефонные разговоры Флинна и Кисляка. Они якобы обсуждали санкции, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении.

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал разобраться в этой ситуации.