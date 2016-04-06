Яркость наружной рекламы проверят на соблюдение норм

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Медиафасады и цифровые щиты проверят на соблюдение санитарных норм, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В ходе светотехнической экспертизы, которую проведут по запросам граждан, столичный департамент СМИ и рекламы выяснит, не попадает ли свет от рекламных щитов в окна жилых домов. После проверки будут разработаны новые требования и корректировки, в которые входит обязательное снижение яркости на 30 процентов в ночное время.

"Поскольку рекламные конструкции, использующие цифровую технологию смены изображения, появились недавно, федеральные санитарно-эпидемиологическая и строительная нормативные базы требуют корректировки", – пояснили сотрудники департамента СМИ и рекламы.

По данным департамента, активное появление цифровых билбордов стало отмечаться в прошлом году. В настоящий момент в Москве насчитывается более сотни рекламных конструкций с технологией цифровой смены изображения. Среди них 93 щита и около 20 медиафасадов, таких как на башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" или на здании кинотеатра "Октябрь". В ведомстве пояснили, что до конца этого года планируется переоборудовать еще несколько десятков щитов.

Напомним, первые поправки в городские правила эксплуатации рекламных конструкций были приняты в прошлом году. Согласно действующим правилам, динамические эффекты могут использоваться только в светлое время суток, а смена изображения на экране в ночное время должна происходить плавно и не чаще одного раза в минуту.