Директора предприятия управделами президента нашли застреленным в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Директора одного из предприятий управления делами президента нашли застреленным в центре столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего мужчины обнаружили в четверг вечером в офисе на улице Арбат. Полицейские выяснили, что убитый – гендиректор ФГУП "Президент-сервис" управления делами президента РФ Дмитрий Крюков.

Как добавляет ТАСС, он мог покончить с собой. По информации РИА Новости, управляющий делами президента РФ уже проинформирован о смерти Крюкова.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Президент-сервис" занимается обслуживанием органов государственной власти, в частности, компания работает с управлением делами президента.