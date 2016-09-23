Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2016, 09:05

Общество

Директора предприятия управделами президента нашли застреленным в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Директора одного из предприятий управления делами президента нашли застреленным в центре столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего мужчины обнаружили в четверг вечером в офисе на улице Арбат. Полицейские выяснили, что убитый – гендиректор ФГУП "Президент-сервис" управления делами президента РФ Дмитрий Крюков.

Как добавляет ТАСС, он мог покончить с собой. По информации РИА Новости, управляющий делами президента РФ уже проинформирован о смерти Крюкова.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Президент-сервис" занимается обслуживанием органов государственной власти, в частности, компания работает с управлением делами президента.

самоубийства следствие Арбат

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика