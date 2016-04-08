В Подмосковье мужчина застрелился с помощью охотничьего ружья

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Подмосковье мужчина покончил с собой, выстрелив себе в грудь из охотничьего ружья. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Рабочей улице в поселении имени Воровского Ногинского района. Прохожий сообщил в полицию, что за одним из домов лежит мужчина.

Прибывшие полицейские обнаружили труп с огнестрельным ранением. По предварительным данным, мужчина выстрелил себе в грудную клетку из охотничьего ружья.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.