30 октября 2016, 22:00

Общество

Сквер появится на месте снесенного самостроя у станции "Петровско-Разумовская"

Пятнадцать объектов незаконной постройки снесут возле станции метро "Петровско-Разумовская", передает телеканал "Москва 24".

Всего в новый список самостроя попало 43 здания, больше всего возле станции метро "Петровско-Разумовская". Эти павильоны незаконно построены в технической зоне метрополитена над водостоком и канализацией. Если произойдет авария, то добраться до инженерных коммуникаций будет непросто.

После демонтажа освободится площадь в 20 тысяч квадратных метров. На ней планируют оборудовать скверы.

Многие владельцы предпочли сами разобрать павильоны, и за это им полагается компенсация – 55,5 тысячи рублей за квадратный метр. Если собственных сил не хватает, то постройки демонтируют городские службы. В этом случае хозяева получат 51 тысячу рублей за "квадрат".

"По 29 объектам поступили заявления от владельцев самостроя, которые выразили согласие на добровольный демонтаж объектов. Шесть из них владельцы планируют демонтировать своими силами и 23 – при содействии префектур административных округов в связи с отсутствием технической возможности", – сказала сотрудник пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы Мария Филаретова.

Для каждой постройки дату сноса определяют индивидуально в зависимости от площади и количества этажей. Одним владельцам выделили на работы три недели, другим – месяц. Если собственники незаконных построек не демонтируют их добровольно, к процессу присоединятся судебные приставы.

В феврале в Москве было снесено более ста объектов самостроя около станций метро. Позже столичные власти приняли решение о сносе еще 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенных во всех административных округах города, кроме Зеленоградского и ТиНАО.

А на освобожденных от застройки территориях планируют оборудовать городские площади и общественные пространства.

