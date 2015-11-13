Москвичей научат искусству самообороны с помощью селфи-палок

Фото: m24/Александр Авилов

Курсы самообороны с помощью моноподов (известными как селфи-палки) откроются в столичном центре спортивных единоборств M-PROFI, сообщает пресс-служба организации.

В центре отмечают, что курсы решили организовать в связи с запросами спортсменов-новичков, увлекающихся туризмом.

"Как известно, во многих странах стали нередки случаи нападения на туристов с целью ограбления, и единственное средство самообороны, которое у путешественников всегда с собой - это селфи-палки. Сделав ряд запросов, мы выяснили, что в мире уже наметился тренд в формировании нового вида самообороны, который пока называют mpd-fight (сокр. от monopod-fight)", – рассказала PR-менеджер центра Дарья Лапшина.

По ее словам, с помощью селфи-палки можно будет защититься от представителей любых видов единоборств – бокса, борьбы, ММА и других.

Напомним, один из популярных американских производителей завтраков представил свое новое изобретение – селфи-ложку. Столовый прибор палкой с подставкой для смартфона, чтобы любители селфи могли делать фото прямо во время еды.

Подставка для смартфона на ложке выдвигается на 7,5 сантиметров, чтобы в кадр попадал человек с тарелкой. Фотографию можно снять с помощью пульта, на котором есть две кнопки. Одна делает снимки на устройствах iOS, а вторая работает для Android. Сигнал передается через Bluetooth.