Беспилотные автобусы будут безопаснее управляемого транспорта – эксперт

Беспилотные автобусы будут безопаснее общественного транспорта, управляемого водителями. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор департамента по связям с общественностью ЗАО "КамАЗ" Олег Афанасьев.

"К примеру, автобус не будет разгоняться более 40 километров в час, а тормозить будет очень медленно. Беспилотный автобус будет останавливается и открывать двери для пассажиров в строго определенных местах. В метро уже ездят беспилотные поезда, машинист там нужен только в качестве контролера", – пояснил он.

Эксперт отметил, что беспилотные технологии универсальны для пассажирского, грузового и легкового транспорта. Они уже широко применяются в авиации и железнодорожном транспорте.

Как пишет "Российская газета", беспилотные автобусы на улицах города появятся в 2018 году. В Сколково представили первый такой автобус под названием "MatrEshka". Тестировать его будут с октября этого года на закрытой территории инновационного центра.

В рамках Московского урбанистического форума заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил, что в России могут запустить беспилотные автобусы к чемпионату мира по футболу.

Также в Москве изучают возможность появления беспилотного такси с технологией интеллектуального распределения заказов.