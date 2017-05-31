Ограничения на полеты введут в четырех городах на время Кубка конфедераций

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Использование воздушного пространства временно ограничат в районе Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани из-за Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном портале Росавиации.

Ограничения вводятся с 1 июня по 4 июля. Они будут действовать в воздушном пространстве радиусом 110 километров от стадионов, на которых пройдут игры, до высоты 8100 метров.

Отмечается, что ограничения не коснутся транзитных полетов воздушных судов гражданской авиации и полетов государственной авиации. Также они не отразятся на работе аэропортов, принимающих зарубежные и российские гражданские самолеты.

В ведомстве подчеркнули, что полеты без разрешений в запретной зоне категорически запрещены и к нарушителям будут применяться соответствующие меры реагирования.