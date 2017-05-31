Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 12:40

Транспорт

Ограничения на полеты введут в четырех городах на время Кубка конфедераций

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Использование воздушного пространства временно ограничат в районе Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани из-за Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном портале Росавиации.

Ограничения вводятся с 1 июня по 4 июля. Они будут действовать в воздушном пространстве радиусом 110 километров от стадионов, на которых пройдут игры, до высоты 8100 метров.

Отмечается, что ограничения не коснутся транзитных полетов воздушных судов гражданской авиации и полетов государственной авиации. Также они не отразятся на работе аэропортов, принимающих зарубежные и российские гражданские самолеты.

В ведомстве подчеркнули, что полеты без разрешений в запретной зоне категорически запрещены и к нарушителям будут применяться соответствующие меры реагирования.

Меры безопасности также усилят на железнодорожных вокзалах во время проведения Кубка конфедераций. Уровень безопасности повысят на 23 вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. При входе в здание вокзала все граждане будут проходить досмотр, также планируется изменить маршруты следования пассажиров на платформы и внутри вокзальных комплексов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России.

Столица полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".

