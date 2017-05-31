Ограничения на полеты введут в четырех городах на время Кубка конфедераций

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Использование воздушного пространства временно ограничат в районе Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани из-за Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном портале Росавиации.
Ограничения вводятся с 1 июня по 4 июля. Они будут действовать в воздушном пространстве радиусом 110 километров от стадионов, на которых пройдут игры, до высоты 8100 метров.
Отмечается, что ограничения не коснутся транзитных полетов воздушных судов гражданской авиации и полетов государственной авиации. Также они не отразятся на работе аэропортов, принимающих зарубежные и российские гражданские самолеты.
В ведомстве подчеркнули, что полеты без разрешений в запретной зоне категорически запрещены и к нарушителям будут применяться соответствующие меры реагирования.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России.
Столица полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".