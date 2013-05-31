Самолет из Сеула в Москву аварийно приземлился в Нижневартовске

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский самолет, вылетевший в Москву из Сеула, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Во время полета у аэробуса А-333 обнаружилась утечка масла в двигателе.

По данным МЧС, на борту самолета находились 267 человек, включая экипаж. Никто не пострадал, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне самолет, совершавший рейс Анталья – Москва, экстренно вернулся в турецкий аэропорт через полчаса после вылета из-за неработающего оборудования. На борту самолета, который должен был приземлиться в аэропорту Домодедово, находились около 200 человек, большинство из которых российские туристы.

Похожий случай произошел 29 мая. Boeing, летевший из Анапы в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт Анапы. В лобовое стекло самолета попала птица, в связи с этим стекло треснуло, а лопатки в левом двигателе погнулись. Приземление прошло благополучно.