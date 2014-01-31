Форма поиска по сайту

31 января 2014, 21:30

Летевший в Москву Boeing 737 аварийно сел в аэропорту Сыктывкара

Фото: ИТАР-ТАСС

В аэропорту Сыктывкара совершил экстренную посадку Boeing 737, принадлежащий авиакомпании UTair. Самолет выполнял рейс из Усинска в Москву. На борту самолета находились 111 человек.

По предварительным данным, у самолета в полете отказала система кондиционирования воздуха и один из высотомеров. Исходя из этого экипаж воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту.

Пассажиры самолета смогут улететь из Сыктывкара ориентировочно через 3 часа резервным бортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Комиавиатранса" Александра Пономарева.

По его словам, авиакомпания в настоящее время ищет возможность направления в Сыктывкар резервного борта, поскольку такового на территории Коми у UTair нет.

