Самолет с курсантами разбился при посадке в Саратовской области

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет с курсантами разбился в Саратовской области, сообщает "Дни.ру". В результате погиб один военнослужащий, еще пять человек пострадали. Их госпитализировали на вертолете поисково-спасательной службы.

ЧП произошло рано утром 30 мая, когда воздушное судно заходило на посадку. Как сообщает ТАСС, самолет не выдержал параметры снижения и загорелся.

Уточняется, что это самолет балашовского учебного центра, который проводил испытательный полет. По предварительным данным, причиной жесткой посадки мог стать отказ одного из двигателей.