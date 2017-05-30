Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2017, 09:02

Транспорт

Самолет с курсантами разбился при посадке в Саратовской области

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет с курсантами разбился в Саратовской области, сообщает "Дни.ру". В результате погиб один военнослужащий, еще пять человек пострадали. Их госпитализировали на вертолете поисково-спасательной службы.

ЧП произошло рано утром 30 мая, когда воздушное судно заходило на посадку. Как сообщает ТАСС, самолет не выдержал параметры снижения и загорелся.

Уточняется, что это самолет балашовского учебного центра, который проводил испытательный полет. По предварительным данным, причиной жесткой посадки мог стать отказ одного из двигателей.

самолеты ЧП крушения курсанты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика