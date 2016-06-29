Форма поиска по сайту

29 июня 2016, 00:39

Транспорт

Вылетевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за теракта в Турции

Утренние рейсы из Москвы в Стамбул отменены после взрывов в аэропорту

Вылетевший во вторник в Стамбул самолет "Аэрофлота" вернулся в московский аэропорт Шереметьево. Это связано с террористической атакой на воздушную гавань в Стамбуле.

Самолет, согласно онлайн-табло аэропорта, совершил посадку в 0:44 среды. Аналогичный рейс, запланированный на среду, отменен.

Во вторник вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт. По имеющимся на эту минуту данным, 28 человек погибли, 60 получили ранения.

Кадры с места событий – в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Сюжет: Теракт в аэропорту Стамбула
самолеты теракты рейсы чп жизнь в мире

