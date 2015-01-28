Самолет, летевший из Москвы в Магадан, совершил вынужденную посадку в Якутске

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Самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший из Москвы в Магадан, совершил вынужденную посадку в Якутске из-за плохих погодных условий, сообщает "Интерфакс-Дальний Восток".

В Магадане сильный ветер, снег и плохая видимость. Решение о вынужденной посадке принял командир воздушного судна.

Мощный циклон пришел в Магаданскую область из Приморья. Он принес в регион сильный снегопад и ветер.

Добавим, в связи с непогодой на территориальной автодороге "Солнечный-Ола" для машин с прицепами и полуприцепами утром 28 января ввели ограничения. Трасса "Магадан-Балаганное-Талон" закрыта для всех видов транспорта.