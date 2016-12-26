Обломки предположительно Ту-154 нашли в Черном море

Поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, упавшего Ту-154, сообщает ТАСС.

Детали нашли на дне Черного моря на глубине в 25 метров. Часть фрагментов уже подняли на поверхность.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура.

