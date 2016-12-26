Обломки предположительно Ту-154 нашли в Черном море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, упавшего Ту-154, сообщает ТАСС.
Детали нашли на дне Черного моря на глубине в 25 метров. Часть фрагментов уже подняли на поверхность.
Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.
26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура.