26 февраля 2017, 12:17

Транспорт

ВКС и ВМФ России получат около 160 новых самолетов и вертолетов в 2017 году

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Воздушно-космические силы и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВКС Виктора Бондарева.

ВКС получит около 140 самолетов и вертолетов, остальная техника перейдет морской авиации.

На сегодняшний день все части ВКС полностью укомплектованы техникой, а доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55 процентов, рассказал Бондарев. Закупки самолетов и ветролетов продолжаются. При получении каждой новой машины летчики и инженеры проходят переподготовку

Ранее сообщалось, что легкие истребители ВКС заменят на МиГ-35. Контракт на первую партию этих машин планируется заключить после летных испытаний новейшего самолета, а запустить истребитель в серийное производство предполагается в 2019 году.

Всего до 2020 года Воздушно-космические силы получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.

