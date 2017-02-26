ВКС и ВМФ России получат около 160 новых самолетов и вертолетов в 2017 году

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Воздушно-космические силы и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВКС Виктора Бондарева.

ВКС получит около 140 самолетов и вертолетов, остальная техника перейдет морской авиации.

На сегодняшний день все части ВКС полностью укомплектованы техникой, а доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55 процентов, рассказал Бондарев. Закупки самолетов и ветролетов продолжаются. При получении каждой новой машины летчики и инженеры проходят переподготовку