Застрявшим на Пхукете россиянам предложили обратиться в "Библио-Глобус"

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Авиакомпания "Россия" порекомендовала россиянам, недопущенным на чартер Пхукет-Москва, обращаться в компанию "Библио-Глобус", которая выступает заказчиком рейса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя авиакомпании.

По его словам, "Библио-Глобус" продал 32 билета на чартерный рейс авиакомпании "Россия". При этом компания не учла правила туристических авиаперевозок из Таиланда. В частности, тайское законодательство требует продавать билеты на чартерные рейсы в оба конца и только в составе турпакета.

Из-за этого на Пхукете застряли десятки москвичей. На руках у туристов есть билеты авиакомпании "Россия", однако попасть в самолет смогли только клиенты одной из туркомпаний, у которых были пакетные туры. Самостоятельным туристам в регистрации отказали.

При этом на стойках не стали документально подтверждать отказ в регистрации и предложили людям купить билеты на другой рейс.