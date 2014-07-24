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Авиа и аэропорты

24 июля 2014, 08:42

"Аэрофлот" заберет российских туристов из аэропорта Израиля

самолеты Аэрофлот пассажиры израиль авиа и аэропорты

Застрявших в аэропорту Израиля туристов заберет компания "Аэрофлот"

Российских туристов, остающихся в аэропорту Тель-Авива со вторника, заберет борт компании "Аэрофлот". Всего в аэропорту "Бен-Гурион" скопилось около 300 российских путешественников, сообщает телеканал "Москва 24".

Многие люди прибыли на территорию Израиля в рамках экскурсионного тура. "Мы вообще прилетели в Турцию. Пробыли там два дня и нам предложили однодневную туристическую поездку в Израиль. Тут все туристы, которые захотели съездить сюда. И вот так вот все застряли", - рассказала туристка Лола Надеина.

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Те, кто воспользовался услугами российских авиаперевозчиков, были обеспечены питанием, им предложили разместиться в гостиницах. "Авиакомпания обязана их кормить, поить. По определенным правилам, каждые 6 часов горячее питание, напитки. Но правила есть в каждой авиакомпании. Их кормят и поют. А то, что они не поехали в отели, это было их решение", - сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Напомним, что после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона - главными воздушными воротами страны, все американские и крупнейшие из европейских авиакомпаний объявили о приостановке полетов в Израиль. Российские "Трансаэро" и "Аэрофлот" вернули в Москву самолеты, следовавшие в Тель-Авив. "Аэрофлот" уже в среду возобновил рейсы. Кроме того в четверг о возобновлении рейсов в Израиль сообщило Федеральное авиационное управление США.

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