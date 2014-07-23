На Тайване при аварийной посадке самолета погибло более 50 человек

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Во время аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании TransAsia Airways на Тайване погиб 51 человек, семеро ранены, передает агентство Associated Press.

Как сообщает Taiwan News, на борту самолета ATR-72 находились 54 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно неудачно пыталось приземлиться в аэропорту города Магун на архипелаге Пэнху.

Отмечается,что пилоты запросили вторую попытку для приземления, затем воздушное судно потеряло связь с авиадиспетчерами. Самолет врезался в землю в районе населенного пункта Хусы. При этом он задел два дома, которые в результате загорелись. Есть ли жертвы инцидента на земле, на данный момент не известно.

Как сообщает агентство Синьхуа, тайваньский авиалайнер выполнял внутренний рейс из города Гаосюн в Магун. Самолет ATR-72 должен был отправиться еще в 4 часа вечера по местному времени, однако вылетел только в 5:43 из-за плохих погодных условий.

Компания TransAsia Airways базируется в Тайбэе (Тайвань) и осуществляет регулярные внутренние авиаперелеты, а также чартерные рейсы в Восточной и Юго-Восточной Азии.