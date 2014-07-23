"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тель-Авив

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Пассажиры двух ранее отложенных рейсов вылетят сегодня в 15.00, последующая отмена рейсов не планируется.

"Рейсы, перенесенные с 22 июля 2014 года, будут выполнены в соответствии со следующим расписанием: рейс SU 504 – в 15:00, рейс SU 502 – в 15:10 (время московское). Последующая отмена рейсов в/из аэропорта Тель-Авива не планируется", - сообщает пресс-служба компании.

"Трансаэро" возобновит рейсы в Израиль не ранее 25 июля

При этом в пресс-службе компании "Трансаэро", которая ранее также приостановила полеты в Тель-Авив, M24.ru рассказали, что пока неизвестно, когда сообщение возобновят. Ранее в компании сообщили, что пассажиры израильских рейсов могут поменять дату полета или сдать билеты без уплаты штрафных санкций.

Отметим, что рейсы в Тель-Авив также приостановили американские авиаперевозчики, также о приостановке полетов в аэропорт Бен-Гурион сообщили авиакомпании Lufthansa, Air France, Brussels Airlines, KLM, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines, Norwegian Air, Korean Air, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, Tarum, Aegean Airlines, SAS и EasyJet.

Напомним, что отмена полетов связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и боевыми действиями, которые в настоящий момент ведутся в секторе Газа. В результате боевых действий израильской армии в Секторе Газа погибли уже несколько сотен человек.