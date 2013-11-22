МАК: зависимости между катастрофами самолетов и их возрастом нет

Фото: ИТАР-ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что прямой зависимости между катастрофами самолетов и их возрастом нет.

"Главное для безопасности – летная годность самолета, а не его возраст", - говорится в сообщении пресс-службы МАК.

Специалисты отмечают, что за последние пять лет количество катастроф в мире с воздушными судами пассажировместимостью более 50 мест одинаковое для самолетов возраста до 5 лет и свыше 30 лет.

Напомним, летевший из Москвы Boeing 737 разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.



Среди версий указывается возраст самолета – на момент катастрофы ему было больше 23 лет.

Следствие же рассматривает несколько версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".