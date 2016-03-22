"Аэрофлот" отменил два вечерних рейса в Брюссель и обратно

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Компания "Аэрофлот" отменила два вечерних рейса из Москвы в Брюссель и обратно. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиафирмы Максим Фетисов.

"Два вечерних рейса авиакомпании "Аэрофлот" отменены. Рейс SU 2618 в Брюссель, и рейс SU 2619 из Брюсселя. Пассажиры отменных рейсов могут сдать билеты без штрафных санкций, либо самостоятельно добраться до Амстердама или Дюссельдорфа. Откуда будут переведены без доплат" , – заявил Фетисов.

Ранее m24.ru сообщало, что самолет "Аэрофлота", летевший в Брюссель, ушел на запасной аэродром в Амстердам. Все пассажиры будут доставлены в Брюссель наземным транспортом.

Напомним, во вторник утром в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По меньшей мере 17 человек погибли и более 30 были ранены. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке.

В результате ЧП выбита часть стекол на фасаде здания, из терминала эвакуируют людей. В аэропорту нашли еще одну бомбу, которая не успела взорваться. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Метрополитен прекратил работу.

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения.