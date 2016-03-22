Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ространснадзор усилил контроль за самолетами и экипажами авиакомпании Flydubai в российских аэропортах. Об этом сообщил и.о. главы ведомства Сергей Сарицкий, передает Агентство "Москва".

"Уже даны соответствующие указания об усилении контроля во всех аэропортах Российской Федерации за воздушными судами и экипажами авиакомпании Flydubai и другими лоукостерами", – сказал Сарицкий.

Кроме того, по его словам, в Ространснадзоре созданы и продолжают работу оперативные штабы в Москве и Ростове-на-Дону.

Напомним, пассажирский Boeing-737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в минувшую субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.

21 марта из ростовской воздушной гавани вылетел первый после катастрофы рейс. Самолет направлялся в Санкт-Петербург. А первым приземлился в аэропорту борт МЧС.