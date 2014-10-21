Водитель снегоуборочной машины во Внукове был пьян – СК

Водитель снегоуборочной машины, с которой в ночь на 21 октября столкнулся самолет, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
При этом СКР оставляет в качестве приоритетных и другие причины крушения - ошибка диспетчеров, неблагоприятные погодные условия и ошибки пилотирования.
Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.
Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.
Из-за инцидента аэропорт Внуково перестал принимать самолеты, однако по состоянию на 01.30 воздушная гавань возобновила работу.
Самолет выполнял рейс Москва - Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".