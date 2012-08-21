Возбуждено дело за нелегальную переправку Боинга через таможню

Авиакомпанию "Якутия" подозревают в контрабанде. В Москве возбудили уголовное дело в отношении главы логистического отдела перевозчика. По версии следствия, он ввез в Россию по поддельным документам пассажирский лайнер Боинг-757

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело за уклонение таможенных платежей при перевозке в Россию пассажирского самолета Боинг 757-200.

Как уточняет Следственный комитет России, дело было заведено на 32-летнего руководителя отдела логистики авиакомпании "Якутия" Евгения Стручкова и на ряд других лиц. Им предъявлено обвинение по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации).

По версии следствия, Евгений Стручков совместно с неустановленными лицами подделал документы о реальной стоимости дорогостоящего пассажирского самолета Боинг 757-200. Благодаря этому он незаконно переместил воздушное судно через таможенную границу России в 2009 году. В результате сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 200 миллионов рублей.

В настоящее время в авиакомпании "Якутия", а также по месту жительства фигурантов дела в Якутске и Москве проводятся обыски и другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.