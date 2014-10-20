Самолет Москва - Нижневартовск аварийно приземлился в аэропорту Новосибирска

Фото: m24.ru / Лидия Широнина

Утром в понедельник, 20 октября, в аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Нижневартовск, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Посадка была выполнена в 8.05 по местному времени, она прошла успешно. Уже через два часа после ЧП пассажиров отправили в Нижневартовск на другом самолете.

Вынужденно приземлившийся в Новосибирске Boeing 737-800 принадлежит авиакомпании "Глобус". На его борту находились шесть членов экипажа и 150 пассажиров. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Толмачево.

По предварительным данным, самолет не смог долететь до Нижневартовска, так как экипаж зафиксировал показания приборов, свидетельствовавшие о неполадках в системе наддува кабины пилотов.

Напомним, что в начале сентября самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший рейсом Рига - Москва, также был вынужден совершить аварийную посадку. Сразу после взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В авиакомпании причиной аварии назвали неустойчивую работу двигателя, сопровождающуюся хлопками и задымлением.

Летом во Внукове совершил аварийную посадку самолет Москва - Нью-Йорк. Он вернулся в аэропорт из-за посторонних шумов в двигателе.