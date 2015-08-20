В Словакии столкнулись два спортивных самолета

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В небе над Словакией столкнулись два самолета с парашютистами. Как сообщает МИА "Россия сегодня", по предварительным данным, в катастрофе погибли семь человек.

Во время тренировочных полетов на западе Словакии столкнулись два спортивных самолета Aн-2 и L-410. На момент столкновения в общей сложности в них находились 40 человек.

Представитель местной пожарной службы сообщил, что столкновение произошло около 11.30 по московскому времени в районе деревни Червеный Камень.

В настоящее время спасатели ведут поисковые работы, осложненные тем, что самолеты упали в труднодоступном месте.

Напомним, 8 августа возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища произошло столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".