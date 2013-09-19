Безопасный или опасный полет: как будут наказывать авиадебоширов

В Госдуме рассматривают законопроект об авиадебоширах

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура оштрафовала на 2,5 тысячи рублей москвича, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Иркутск. Мужчина "вел себя вызывающе" и "провоцировал конфликт с другими пассажирами".

Когда командир судна принял решение снять пассажира с рейса, вместе с ним сошли и двое его друзей, при выходе из самолета один из которых сказал "тогда проверяйте салон". По сообщению прокуратуры, эти слова были приняты "как акт незаконного вмешательства, свидетельствующий об угрозе безопасности полета".

Спецслужбы проверили салон и багаж, пассажиров перевели обратно в здание аэропорта. Никаких предметов, угрожающих полету, обнаружено не было. За дебош и появление в общественном месте в нетрезвом виде москвич был оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Кроме того, были оштрафованы и сотрудники аэропорта – за нарушения в ходе дополнительного осмотра багажа и за несерьезное отношение к угрозе незаконного вмешательства.

Еще один случай произошел на днях на борту самолета российской авиакомпании рейса Москва-Гонконг. Одна из пассажирок в состоянии алкогольного опьянения пыталась во время полета открыть входную дверь. Экипажу удалось усмирить нарушительницу – 28-летнюю пассажирку "иностранного происхождения". Если бы ей удалось открыть дверь, то произошла бы разгерметизация самолета. После посадки в Гонконге, дебоширка была передана сотрудникам полиции.

Это далеко не первый и не последний случаи дебоша, которые устраивают пассажиры "навеселе" во время полетов. Собрав многие жалобы авиакомпаний, пассажиров и сотрудников аэропортов, в Госдуму 2 сентября внесли законопроект об авиадебоширах – людях, которые подвергают опасности себя и других пассажиров в самолетах во время полета. M24.ru рассказывает о том, как депутаты предлагают бороться с нежелательными пассажирами в воздушном пространстве.

До 7 лет колонии за пьяный дебош на борту

Бортпроводникам могут раздать электрошокеры для усмирения дебоширов

Так, например, законопроект предполагает ввести для хулиганов так называемые "черные списки пассажиров", которые дадут право авиакомпаниям отказывать пассажирам-нарушителям в перевозке, а также ввести ощутимую для кармана пассажира систему штрафов.

В настоящее время некоторыми авиакомпаниями уже ведутся "черные списки". Компания "Аэрофлот" уже включила свой список нежелательных пассажиров примерно 1800 человек. Но вот запретить людям покупать билеты перевозчики пока не имеют права.

Согласно тексту законопроекта, в "черный список" попадут лица, которые были признаны виновными в совершении дебоша на борту самолета за последние пять лет.

Помимо этого, экипаж самолета предлагают наделить правом "применять все необходимые меры, в том числе и принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями нарушают общественные порядок, а также создают угрозу безопасности полета и отказываются подчиняться распоряжениям командира самолета".

Исходя из этого члены экипажа смогут самостоятельно угомонить дебошира на борту на основании распоряжения командира воздушного судна.

В законопроекте говорится и о системе штрафов за мелкое и грубое хулиганство. В частности, за мелкое хулиганство предусматриваются штрафы от 10 до 15 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за пьяного дебошира

За грубое нарушение на борту, которое явно выражает неуважение к обществу с применением насилия, грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Альтернативой этому может стать штраф, который будет равен размеру заработной платы виновного за 2 или 3 года, либо обязательные исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, либо принудительные работы сроком на 5 лет. Кроме того, статья за грубое хулиганство предусматривает также лишение свободы сроком на 5 лет.

В отношении же группы лиц, которая, как говорится в тексте документа, действовала по предварительному сговору, предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы сроком до 7 лет.

Самые известные российские дебоширы

Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета. По словам очевидцев, мужчина выражался нецензурно и вел себя неадекватно. Когда самолет приземлился, дебошира попытались задержать, но тот ударил полицейского ногой. Как выяснилось, пассажир был в состоянии наркотического опьянения.

Известный в прошлом российский самбист Александр Емельяненко был оштрафован на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Инцидент произошел в декабре прошлого года на борту самолета компании "Аэрофлот".

Самбиста Емельяненко оштрафовали за пьяный дебош в самолете

Во время полета Емельяненко начал приставать к пассажирам и провоцировать их на драку. На замечания бортпроводников он не реагировал и в ответ требовал у них принести спиртного. Также спортсмен курил в самолете.

Домодедовский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении авиадебошира Владимира Попова. 42-летний мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

29 декабря Попов должен был вылететь из Домодедово в Хургаду. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и нарушил порядок прохождения паспортного контроля. После к нему подошел сотрудник транспортной полиции, однако в ответ на его требования дебошир схватил полицейского за форму и с силой оттолкнул. Блюститель порядка при этом ударился головой о металлические заграждения, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В суде Попов полностью признал вину и раскаялся. Учитывая это, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Авиадебоширу Сергею Кабалову устроили очную ставку с избитым им бортпроводником Денисом Вафиным. Встреча прошла под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кабалова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - хулиганство и попытка угона самолета.

Авиадебоширу Сергею Кабалову предъявлено обвинение

Инцидент произошел в январе этого года на борту рейса Москва - Хургада. Бизнесмен Сергей Кабалов с семьей летел на отдых и был пьян. Он шумно вел себя и приставал к другим пассажирам, а также пытался закурить на борту.

Попытки стюардов успокоить хулигана закончились провалом. Кабалов устроил драку и попытался прорваться в кабину пилотов.

После приземления Кабалову удалось затеряться среди пассажиров. Позже он был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что авиадебошир уехал в Белоруссию. По запросу российской стороны Кабалов был выдан России.

Ему грозит длительный срок тюремного заключения: 12 лет колонии.

Александр Горностаев