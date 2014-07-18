На месте крушения Boeing в Донецкой области найдены тела 121 пассажира

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На месте крушения самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области найдены тела 121 человека, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают 95 спасателей и 18 единиц техники. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия.

Напомним, о крушении самолета стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.