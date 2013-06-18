Росавиация разрешила полеты авиакомпании Red Wings

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) возобновила действие сертификата авиакомпании Red Wings на пассажирские перевозки, приостановленного в феврале 2013 года.

"В течение последних месяцев в ЗАО "Ред Вингс" произошли серьезные изменения кадрового характера, авиакомпанию возглавил новый генеральный директор, имеющий профильное авиационное образование и пользующийся заслуженным авторитетом в отрасли", - сообщает пресс-служба Росавиации.

Также в агентстве отмечают, что компания провела техническую доработку воздушных судов, тренировку экипажей и устранила недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки.

В Росавиации постановили допустить Red Wings к коммерческим перевозкам пассажиров и людей с 17 июня 2013 года.

Напомним, 29 декабря 2012 года лайнер Ту-204 а/к Red Wings потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился на три части. Обломки самолета вылетели на Киевское шоссе. На борту в момент аварии находились 8 членов экипажа, пятеро из них погибли.

После этого Росавиация провела инспекцию, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, и приостановила действие сертификатов на техобслуживание самолетов и на коммерческие перевозки.