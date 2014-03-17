"Панцирь" и "Триумф": кто охраняет небо над столицей

Новый зенитный ракетный полк заступил на дежурство в Подмосковье

17 марта на боевое дежурство в подмосковном Звенигороде заступили зенитные комплексы "Триумф" и "Панцирь-С". На что способны эти машины, чем их "младший брат" "Тор" отличается от "Бука" и какие самолеты относятся к спецназу ПВО, узнало сетевое издание M24.ru.

С-400 "Триумф"

Фото: ИТАР-ТАСС

На подступах к Центральному региону страны стоят С-400 – ракетные системы большой и средней дальности, которые предназначены для поражения гиперзвуковых объектов, самолетов системы stealth и баллистических ракет.

Ракеты, которые возит тягач "Триумфа", сбивают почти любые мишени на высоте от 5 метров до 30 километров (ведущая система стран НАТО Patriot работает от 60 метров).

"Триумф" может обнаружить цель на расстоянии в 600 километров, в составе комплекса из нескольких машин одновременно обстреливать 36 мишеней и наводить – 72. На то, чтобы остановиться, развернуть ракеты и привести их в боевую готовность, "Триумфу" надо около 8 минут.

С-350 "Витязь"

Зенитный комплекс "Витязь" – самоходная пусковая установка средней дальности, которая может сбить самолет на расстоянии до 200 километров самонаводящейся ракетой. Сейчас "Витязь" только прошел испытания, его обещают поставить на вооружение в ближайшее время.

Пока С-350 "едет" до места базирования, его подменяет комплекс "Бук", или, как его называют в странах НАТО, "Гризли".

"Бук"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Бук" может одновременно обнаруживать 24 цели, а в составе дивизиона три самоходки могут дать залп из 12 ракет, то есть при определенной удаче комплекс способен сбить целую эскадрилью.

Интересно, что самоходные ракетные комплексы не действуют поодиночке – в состав комплекса входят командный пункт, шесть самоходок, три заряжающие машины, станция обнаружения целей, машины ремонта и техобслуживания, электро- и контрольно-испытательные станции.

"Панцирь-С"

Фото: ИТАР-ТАСС

Тяжелые и неповоротливые ракетные установки могут оказаться беспомощными, если пропустят хоть один штурмовик противника. Для прикрытия систем дальнего действия на вооружении в России состоят "Панцири" – самоходные ракетно-пушечные комплексы.

Ракеты комплекса собьют самолет на расстоянии в 15 километров, а зенитные орудия могут поразить цель, которая находится в четырех километрах от объекта.

Примечательно, что закрывать своих подопечных "Панцири" могут как поодиночке, так и в составе группы. Если их будет несколько, одна машина берет на себя роль командного пункта, координируя действия "ракетно-пушечного заслона".

"Тор"

Фото: ИТАР-ТАСС

Если до этого речь шла о противовоздушной обороне в военно-воздушных силах, то теперь – об армейской защите от самолетов и сопровождении дивизий. Так, в составе некоторых частей есть система "Тор" – ракетная установка, "закрывающая" небо на расстоянии до 15 километров.

"Тор" может работать как в режиме ручного управления, так и с участием операторов (удаленно) или вообще в автоматическом режиме. При этом установка сама распознает цели как "свой-чужой" и самостоятельно работает на поле боя.

При этом "Тор" - первая в мире система ближнего боя, которая стреляет не с "борта", как "Панцирь", а вертикально, как "большие" установки (например, С-400). Такой запуск предохраняет от осколков и защищает от непогоды.

Отметим, что система противовоздушной обороны включает в себя не только наземную технику – "помогают" армии самолеты противовоздушной обороны.

МиГ-31

Фото: ИТАР-ТАСС

Перехватчик МиГ-31 – "спецназ" ПВО, четыре таких машины обеспечивают порядок на 800-900 километров вокруг. Изначально он создавался для борьбы с ракетами и спутниками противника, но впоследствии необходимость действовать около космоса отпала.

Самолет был принят на вооружение в 1981 году и к 2000-м устарел, но в него вдохнули "новую жизнь", дав ему систему "Заслон". С ней "ветеран" может обнаруживать цели на расстоянии в 320 километров и сбивать на 280, что недоступно ни одному другому перехватчику.

Кроме того, его бортовой компьютер отслеживает до 24 целей и может атаковать 8 из них, выбирая четыре самые важные. Также МиГ-31 способен атаковать наземные цели – в общем, почти универсальный самолет, который еще долго будет в строю.

Су-27

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один "ветеран" воздушного боя, который называют высокоманевренным многоцелевым самолетом. Однако чаще встречается другая его специальность – "самолет завоевания превосходства в воздухе".

"Фланкер" (по классификации НАТО) может сбить ракету или самолет в условиях помех, но он "работает" не только над землей: Су-27 может поразить авианосец, эсминец, катер, мост или даже танк.

О популярности Су-27 говорит то, что несколько сотен "Фланкеров" было поставлено на экспорт.