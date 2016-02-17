В Домодедово экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

В Домодедово экстренную посадку совершил самолет из Туркменистана, на борту которого скончался пассажир, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, лайнер летел из Ашхабада в Минск.

По предварительным данным, на борту самолета гражданину Белоруссии 1965 года рождения стало плохо, и он скончался от сердечной недостаточности.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Сейчас самолет находится в Домодедово, скоро он отправится по намеченному маршруту.

В прошлом году произошел похожий трагический случай. На борту самолета, следующего из Москвы во Владивосток, умер мужчина. Гражданину Южной Кореи – стало плохо во время полета. Пилот был готов совершить экстренную посадку в Красноярске, но мужчина скончался в течение нескольких минут.