Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля 2016, 00:08

Транспорт

Летевший в Стамбул самолет вернется в Москву из-за ЧП в Турции

Фото: m24.ru

Рейс 2134 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Москвы в Стамбул, вернется обратно в российскую столицу из-за чрезвычайного происшествия в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Авиакомпания "Россия", в свою очередь, перенесла свой рейс из Москвы ‎в Анталью с 5:00 утра субботы на 14:00.

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены. Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), до тысячи организованных туристов из России находятся в настоящий момент в Турции.


самолеты Турция Стамбул чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика