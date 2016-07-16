Летевший в Стамбул самолет вернется в Москву из-за ЧП в Турции

Фото: m24.ru

Рейс 2134 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Москвы в Стамбул, вернется обратно в российскую столицу из-за чрезвычайного происшествия в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Авиакомпания "Россия", в свою очередь, перенесла свой рейс из Москвы ‎в Анталью с 5:00 утра субботы на 14:00.

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены. Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), до тысячи организованных туристов из России находятся в настоящий момент в Турции.