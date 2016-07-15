Рейс из Ниццы в Москву задержали почти на час

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Ниццы в Москву задержан на 50 минут. Он должен был вылететь в 14:15, сообщает Агентство "Москва".

Это связано с опозданием самолета из Москвы, который вылетел на 40 минут позже положенного времени.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По последним данным, погибли 84 человека.

Силовики проводят операцию по разминированию у грузовика в Ницце

Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

Одна россиянка погибла и одна ранена в результате трагедии в Ницце. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ в Facebook.

В департаменте отметили, что местонахождение еще троих россиян пока неизвестно.