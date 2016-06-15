Мужчина устроил пьяный дебош в самолете в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетавшего в Тунис, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего рейсом Москва – Тунис из столичного аэропорта Шереметьево.

Сообщается, что 37-летний москвич вел себя неадекватно и оскорблял членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение снять его с рейса.

Мужчину задержали и доставили в отел полиции аэропорта. По данному факту проводится проверка.