15 мая 2013, 09:25

Транспорт

Самолет Sukhoi Superjet не взлетел в Шереметьево из-за неполадок

Фото: ИТАР-ТАСС

В Шереметьево остановили взлет самолета Sukhoi Superjet 100 из-за отказа системы управления двигателем. Накануне вечером у лайнера "Аэрофлота" при взлете сработала сигнализация об отказе компьютера управления правым двигателем. Экипаж принял решение прервать взлет, и самолет был остановлен в пределах взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает "Интерфакс", в результате происшествия никто не пострадал, однако самолет был отстранен от полетов.

Еще один инцидент произошел 14 мая в аэропорту Внуково. Там самолет Ту-154 повредили трапом. Машина протаранила обшивку лайнера, который находился на стоянке после прилета из Сургута.

