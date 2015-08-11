Все воздушные суда хотят оснастить средствами контроля местоположения

Фото: m24.ru/ИгорьИванко

Все воздушные суда должны иметь средства контроля их местоположения как в полете, так и на земле. По словам заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока, это позволит предотвратить авиакатастрофы.

"Для предотвращения подобных происшествий необходима возможность отслеживать все воздушные суда, находящие в воздушном пространстве. Для этого они должны быть оснащены средствами контроля их местоположения как в полете, так и на земле.

Введение системы будет важнейшим элементом обеспечения безопасности полетов, позволит избежать большого количества опасных ситуаций, в том числе возникающих при опасном сближении воздушных судов", – цитирует Чертока ТАСС.

Авиакатастрофа на Истринском водохранилище

Эксперт отметил, что по предварительным результатам проверки, которую выполняет комиссия Ространснадзора, к происшествию над Истринским водохранилищем могли привести сразу несколько нарушений российского законодательства.

"В первую очередь – это правила использования воздушного пространства, регистрации воздушных судов, допуска летного состава. По ним будут приняты соответствующие решения", – сказал он.

Отметим, что сейчас сложно отследить статистику по полетам без уведомлений. Владимир Черток предлагает законодательно оформить меру ответственности, как пилота, так и владельца воздушного судна за такого рода полеты.

"Сложившаяся система не предусматривает ответственности владельца за нарушения, допущенные в полете его транспортного средства. В случае реализации этих мер мы сформируем условия для государственной системы дистанционного контроля за полетами всех воздушных судов, а также возможность применения санкций и к владельцам, и к эксплуатантам, и к пилотам, что сформирует неотвратимость наказания в сознании граждан", – уточнил он.

Эксперты рассказали о проблемах малой авиации

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло вечером в субботу, 8 августа, возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После происшествия председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что в сентябре нижняя палата рассмотрит правки в законодательство согласно которым пилотов будут лишать лицензии за полеты без предупреждения. Штрафы за полет без уведомления диспетчеров предлагается поднять в сотни раз.