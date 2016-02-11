По факту аварийной посадки Boeing в Доминикане началась проверка

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

По факту аварийной посадки пассажирского самолета, летевшего из Доминиканы в Москву, началась доследственная проверка, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, внештатная посадка совершена из-за хлопка в двигателе, из-за которого произошло задымление салона лайнера. Прежде, чем совершить посадку в аэропорту вылета, воздушное судно кружило в воздухе около двух часов, чтобы израсходовать свыше 80 тонн топлива в целях безопасного приземления.

На борту российского Boeing в Доминикане возник пожар

На борту самолета Boeing 777, следовавшего рейсом Пунта-Кана – Москва, находились 351 пассажир и 20 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров успешно эвакуировали с помощью надувных трапов. В настоящий момент российские туристы размещены в отеле города Баваро и сегодня должны отправиться на родину другим рейсом авиакомпании Orenair, осуществляющей чартеры из Пунта-Кана.

Начальство "Оренбургских авиалиний" (Orenair), в свою очередь, обещало премировать летчиков за то, что те благополучно разрешили экстренную ситуацию и сохранили жизнь почти четырем сотням человек.