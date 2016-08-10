Льготные тарифы на авиаперевозки запустят на 19 направлениях

Льготные тарифы на перелеты появятся на 19 новых направлениях

Льготные тарифы на воздушные перевозки будут действовать еще на 19 направлениях. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На эти цели правительство выделило 200 миллионов рублей. Ожидается, что к софинансированию таких перелетов привлекут коммерческих спонсоров. В число труднодоступных мест, требующих субсидий, вошли четыре населенных пункта Сибири и двенадцать – на территории Дальневосточного округа.

Льготными тарифами, которые действуют с апреля по октябрь, пользуются все больше пассажиров. Только с начала года билеты примерно за полцены купили порядка 600 тысяч человек.

Правда, льготы распространяются далеко не на всех. Воспользоваться субсидиями на перелет из Дальнего Востока и Приволжского округа в европейскую часть России могут молодые люди до 23-х лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям принять меры для снижения стоимости авиабилетов на маршруте Калининград–Москва. Рекомендации были выданы на совещании в Минтрансе, инициатором которого выступил губернатор Калининградской области Николай Цуканов.